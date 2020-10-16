Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Автор портала Kotaku Эш Пэрриш заявила, что самые простые способности персонажей в ролевой игре Baldur`s Gate 3 одновременно являются «самыми мощными». Статья была опубликована 16 октября на сайте издания.

Пэрриш отметила, что она является новичком в играх, основанных на механиках системы Dungeons & Dragons. Во время прохождения текущей версии третьей части Baldur`s Gate она пришла к выводу, что такие действия как «толчок» (shove), «прыжок» и заклинание «Скольжение» (Grease) обязательны к использованию.

Журналистка написала, что в итоге она добавила эти действия в список постоянно используемых, поскольку с их помощью ей неоднократно удавалось решить множество ситуаций.

Напомним, Baldur`s Gate 3 вышла в ранний доступ (игра находится в разработке, но доступна геймерам) 6 октября 2020 года. Её созданием занимается студия Larian, известная геймерам по играм Divinity: Original Sin.

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