Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций), известные как William Gee и Dan Gaskil, выпустили дополнение к классической игре Duke Nukem 3D в фэнтези-стилистике. Об этом 16 октября сообщил портал DSOGaming.

Мод получил название WGRealms Demon Throne, стоит отметить, что он полностью меняет знакомую старым геймерам классическую Duke Nukem 3D. Новая игра представляет собой шутер (упор сделан на применении огнестрельного оружия) с элементами ролевой игры и двумя новыми героями.

Разработчики отметили, что они вдохновлялись другими классическими 3D-шутерами, такими как как Blood, Hexen и Doom. Они выложили в сеть ролик с демонстрацией геймплея игры. Скачать дополнение можно на странице проекта, расположенной на портале Mod DB.

Напомним, оригинальная Duke Nukem 3D вышла на платформе ПК в 1996 году. Разработкой игры занималась студия 3D Realms.

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