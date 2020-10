Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Портал Game Rant опубликовал рейтинг из 10 лучших игр про Джеймса Бонда. Статья была выложена 16 октября на сайте издания.

Журналисты составляли список на основе оценок, которые проектам дали пользователи портала Metacritic. В десятку вошли такие игры, как GoldenEye: Rogue Agent, James Bond 007: Blood Stone, James Bond 007: From Russia With Love, 007: Quantum Of Solace и James Bond 007: Agent Under Fire.

В топ-5 попали James Bond 007: Nightfire, GoldenEye 007 (2010), The World Is Not Enough и James Bond 007: Everything Or Nothing. Возглавила рейтинг игра GoldenEye 007, на Metacritic она имеет оценку 96 балов.

Напомним, релиз GoldenEye 007 состоялся 25 августа 1997 года на консоли Nintendo 64. Разработкой игры занимались студии Rare, Nintendo и Ultimate Play the Game.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Quantic Dream: возможен выход сиквелов или игр с открытым миром

Читайте развитие сюжета: Видео: классическую игру Duke Nukem 3D превратили в фэнтези-шутер