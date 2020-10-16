Париж, , 23:18 — REGNUM Основатель и генеральный директор французской студии Quantic Dream Дэвид Кейдж рассказал о том, в каком направлении она дальше будет двигаться. Интервью с ним было опубликовано 16 октября на портале Wccftech.

Глава компании, в частности, завил, что новые игры компании будут более амбициозными, чем её предыдущие проекты «как по объему, так и по качеству».

«Мы хотим соревноваться с лучшими студиями мира», — сказал Кейдж.

Он также дал понять, что не исключает того, что Quantic Dream в будущем выпустит игру с открытым миром, поскольку считает, что подобные игры вполне могут быть эмоциональными, что ранее доказывали некоторые проекты.

Когда Кейджу задали вопрос о том, будет ли Quantic Dream и дальше избегать сиквелов, он ответил, что в действиятельности у него «нет проблем с сиквелами, если есть что сказать о мире или персонажах».

«Мы никогда не задумывались о том, чтобы делать сиквелы просто потому, что это будет выгодно», — сказал глава Quantic Dream, добавив: при этом студия прекрасно понимает, что наличие уже известного бренда позволит серьёзно сэкономить.

«Однако для меня единственная ценная причина работать над проектом, который займет четыре года моей жизни, — это найти идею, которую, как мне кажется, я должен реализовать любой ценой», — заявил Кейдж.

Ранее глава Quantic Dream рассказал о «движке», на базе которого будут создаваться новые игры студии. Разработчик заявили, что он позволит вывести графику на новый уровень.

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