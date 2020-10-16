Москва, , 23:09 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 16 октября в оперативном штабе столицы.

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Как отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным, в Москве выявлено уже около 353 тысяч случаев заражения коронавирусом, 5049 из которых — за последние сутки. Скончались 5906 пациентов с COVID-19, излечились более 270 тысяч человек.