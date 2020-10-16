Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США преодолело отметку в восемь миллионов, сообщает 16 октября университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

По подсчетам университета, на 16 октября в США зарегистрировано 8 008 402 случая заражения коронавирусом.

При этом в США более 217 тыс. человек умерли от последствий заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают удерживать первое место в мире как по числу случаев заражения коронавирусом, так и по количеству жертв эпидемии.

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