Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер сказал, что владельцы Xbox One через какое-то время тоже смогут играть в игры, выпущенные для консоли нового поколения Xbox Series X. Об этом 16 октября сообщил портал Wccftech.

Он дал понять, что пользователи Xbox One вскоре смогут получить доступ к сервису облачного гейминга Microsoft.

«Я не думаю, что это (займёт — ИА REGNUM) долгие годы. Это просто работа, которую нужно сделать. Мы умеем это делать», — сказал Спенсер.

Напомним, 15 сентября 2020 года подписчики сервиса Xbox Game Pass Ultimate получили доступ к облачному игровому потоковому сервису Project xCloud компании Microsoft. Служба позволяет играть на смартфонах в игры, выпущенные для консолей Xbox.

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