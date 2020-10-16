Лондон, , 22:38 — REGNUM В ночь с 16 на 17 октября в Лондоне ужесточают ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, 16 октября сообщает агентство Reuters.

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Лондон с населением девять миллионов человек и графство Эссекс переводятся на «высокий» уровень опасности по COVID-19, что означает ограничение поездок и запрет собраний.

Рестораны и пабы в Лондоне должны быть закрыты. Жителям столицы Великобритании и прилегающего графства запрещается покидать их пределы без особой необходимости.

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