Каменский район, Ростовская область, , 22:38 — REGNUM В Каменском районе Ростовской области в рамках всероссийской акции «Сохраним лес!» и осеннего дня древонасаждения восстанавливают лесной фонд, пострадавший от огня. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

«Первый шаг по восстановлению зелёных насаждений мы сделали сегодня, высадив свыше 5 тыс. сеянцев сосны на площади 1,4 гектара. Лесовосстановление, в том числе в Каменском районе, будет продолжено. В рамках акции «Сохраним лес» и областного дня древонасаждений будут высажены лесные культуры и на других участках земель лесного фонда», — уточнил глава ведомства Михаил Фишкин.

ИА REGNUM напоминает, что площадь лесного пожара в Каменском районе, с которым шла борьба около суток, составила почти 150 га. Огонь вспыхнул 1 октября и перекинулся на жилые дома. Хуторяне были эвакуированы.

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