Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Фил Спенсер допустил, что шестая часть ролевой игры The Elder Scrolls может стать эксклюзивом платформы Xbox, которой он руководит. Об этом 16 октября сообщил портал Game Rant.

Стоит отметить: в интервью журналистам Спенсер сказал, что Microsoft, покупая компанию ZeniMax Media, которой принадлежит Bethesda, не задавалась вопросом вроде: «Как мы не позволим другим игрокам играть в эти игры?». Однако он также дал понять, что The Elder Scrolls VI вполне может не выйти на PlayStation 5.

«Мне не нужно выпускать эти игры на какой-либо другой платформе, кроме платформ, которые мы поддерживаем, чтобы сделка работала на нас», — сказал Спенсер.

Напомним, разработкой игр франшизы The Elder Scrolls занимается компания Bethesda. В мае 2020 года её вице-президент по PR и маркетингу Пит Хаинс дал понять, что созданием шестой части компания займется только после релиза космической игры Starfield, который состоится не ранее, чем через несколько лет.

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