Брюссель, , 21:52 — REGNUM Власти Бельгии приняли решение о введении комендантского часа в стране с понедельника, 19 октября. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр королевства Александер Де Кроо.

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По его словам, комендантский час будет действовать в период с 00:00 до 05:00 утра. В режим дистанционной работы будут переведены все учреждения и организации, которые могут работать удалённо. Продовольственные магазины продолжат функционировать, но в ограниченном режиме.

Масочный режим в стране действует во всех общественных помещениях и на транспорте, а также на открытом воздухе в местах, где соблюдение социальной дистанции невозможно.

Согласно официальным данным, с начала октября суточный прирост инфицированных коронавирусом в Бельгии увеличился почти в два раза. Всего за период с начала эпидемии выявлено уже более 190 тысяч случаев заражения, что превышает 10% населения страны, скончались свыше 10,3 тысячи пациентов с COVID-19.