Лондон, 16 октября 2020, 21:24 — REGNUM За последние сутки в Великобритании выявлено 15 650 новых случаев коронавирусной инфекции, 16 октября сообщает агентство Reuters.
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Днем ранее в Соединенном Королевстве было подтверждено 18 980 новых случаев COVID-19. Общее число случаев заболевания составляет 676 468.
Жертвами COVID-19 за последние сутки стали 136 человек, общее число погибших с начала эпидемии достигло 43 519 человек.
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