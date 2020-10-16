Вашингтон, , 21:09 — REGNUM Sony рассказала об одной функции PlayStation 5, которая будет работать сразу после старта продаж новой консоли. Информация была опубликована 15 октября на сайте производителя.

В случае, если владельцы PS5 столкнуться с оскорбительным поведением других геймеров в голосовых чатах, они смогут сделать аудиозапись происходящего и отправить её модераторам Sony для проверки. В компании отметили, что функция будет доступна только пользователям PS5, и что при заходе в чат владельцы PS4 будут получать предупреждение о том, что их могут записывать.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в новом видео Sony рассказала о пользовательском интерфейсе PlayStation 5. Инсайдер и журналист Джон Линнеман сообщил, что он будет запускаться с разрешением 4K и функцией HDR, в отличие от интерфейса Xbox Series X, которому будет доступно лишь разрешение 1080p.

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