16 октября 2020 | Время чтения 9 мин

Ситуация с коронавирусом в России явно ухудшается — установлены очередные антирекорды суточного прироста числа зараженных SARS-CoV-2. Власти пытаются предпринять все возможные меры для борьбы с заразой, но только так, чтобы это не добило национальную экономику.

Сергей Гуркин, Глеб Кашкин, , 21:38 — REGNUM Суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России сегодня, 16 октября, преодолел «психологическую» отметку в 15 тысяч и достиг 15 150. Таких цифр не было в весенне-летний пик пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее российские власти считают, что вводить совсем жесткие ограничения, такие как принудительная самоизоляция и остановка некоторых видов экономической деятельности, пока нет необходимости.

Указ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Сейчас российская власть сосредоточена на том, чтобы заставить граждан соблюдать действующие ограничительные меры по коронавирусу. В основном это масочно-перчаточный режим. Для того чтобы граждане носили маски в общественных местах и транспорте были брошены нешуточные силы — во всех регионах проходят многочисленные рейды различных надзорных органов, которые проверяют — носят ли люди маски. К контролю масочного режима привлечены полиция и Росгвардия, выписываются многочисленные штрафы. Практически во всех новостных блоках на телевидении в последние дни наличествуют сюжеты о масочно-перчаточном режиме.

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Несмотря на эти усилия, цифры суточного прироста заражения коронавирусом неуклонно идут вверх. Если 3 октября фиксировалось 9859 случаев COVID-19, то к сегодняшнему дню суточный прирост увеличился более чем на 50%. И хотя вводить всеобщую самоизоляцию власти по-прежнему не хотят и уж тем более не собираются останавливать некоторые виды экономической деятельности, тем не менее на некоторые дополнительные ограничения пойти все же пришлось.

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В ряде регионов, и прежде всего в Москве и Подмосковье, на дополнительные каникулы были отправлены школьники. При этом часть классов даже по окончании каникул осталась на дистанционном обучении. Во многих регионах просят перевести часть сотрудников всех фирм и компаний на удаленный режим работы. Кое-где закрывают ночные бары и клубы, так как контролировать масочный режим в них власти фактически не могут, да и никто не собирается его там соблюдать.

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Тем не менее ситуация складывается всё более угрожающая, и в первую очередь видно это по тому, как местным властям приходится перераспределять ресурсы в системе здравоохранения. Высокие цифры суточного прироста заражения коронавирусом приводят к быстрой заполняемости коечного фонда, выделенного под больных COVID-19. Ситуация ещё не критическая, но если суточный прирост не сократится — она к ней приблизится.

Бесконтактная термометрия в школах Алексей Колчин © ИА REGNUM

Антирекорды суточного прироста числа зараженных установлены сегодня, 16 октября, во многих региона, в частности:

Регион Прирост случаев COVID-19за сутки на 16.10.2020 Брянская область +107 Владимирская область +82 Волгоградская область +172 Воронежская область +226 Камчатский край +45 Кировская область +103 Курская область +90 Липецкая область +67 Омская область +167 Оренбургская область +170 Пензенская область +160 Пермский край +115 Санкт-Петербург +647 Псковская область +75 Ростовская область +285 Саратовская область +157 Ставропольский край +167 Тамбовская область +68 Томская область +180 Хакасия +69

На Камчатке по состоянию на 15 октября оставалась всего 31 койка для больных COVID-19.

В Югорске и Сургуте (ХМАО) весь коечный фонд, предназначенный для зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 оказался заполнен.

В Тюменской области только 10% коечного фонда, выделенного под больных COVID-19, свободны.

В Челябинской области пока остаются свободными более 500 коек для пациентов с коронавирусом. Однако за последние сутки в регионе выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. При сохранении такой динамики коек хватит на пять дней (или чуть больше, если учитывать выздоровевших).

В Тамбовской области ситуация не такая острая — там коечный фонд под COVID-19 свободен ещё на 40%.

В Красноярском крае по состоянию на 15 октября было развернуто 3100 коек для госпитализации пациентов с COVID-19. Они заполнены на 76%. За последние сутки в Красноярском крае выявили 212 случаев заражения коронавирусом.

В целом по Сибирскому федеральному округу, как сообщил полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло, свободными остаются менее 20% коек, выделенных под зараженных коронавирусом.

Реаниматологи Свердловской областной клинической больницы №1 Okb1.ru

Загрузка коечного фонда для пациентов с COVID-19 в Республике Калмыкия выросла вдвое по сравнению с весенними показателями.

В Ульяновской области коечный фонд, выделенный под зараженных SARS-CoV-2, оказался заполнен на 99,8%. Власти спешно разворачивают дополнительно 220 коек, что увеличит свободный коечный фонд до 9,1%.

Из-за быстрой заполняемости имеющегося коечного фонда приходится спешно разворачивать новый. Так, в Нижнем Новгороде власти готовятся развернуть экстренный госпиталь для больных COVID-19 прямо на территории Нижегородской ярмарки. В большинстве случаев под коронавирусные госпитали перепрофилируют уже имеющиеся медицинские учреждения неинфекционного профиля.

Госпиталь для ветеранов войны в Набережных Челнах перепрофилировали для приема заболевших пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. В Мордовии сразу четыре непрофильных медучреждения вновь начали принимать больных COVID-19. В Ростове-на-Дону, где ситуация с коронавирусом близка к критической, перепрофилировали уже четвертую больницу под зараженных SARS-CoV-2. Благодаря этому коечный фонд в Ростовской области, выделенный под зараженных коронавирусом заполнен пока на 77%.

Городская больница Чебоксар будет частично перепрофилирована на больных COVID-19 — там развернут 135 дополнительных коек.

Пермская краевая клиническая больница Minzdrav.permkrai.ru

В Перми один из корпусов городской больницы №2 отдают полностью под больных COVID-19. Это даст дополнительные 300 коек. В Богдановичах (Свердловская область) центральная районная больница выделит дополнительно 50 коек для зараженных SARS-CoV-2.

Два здания ГКБ №6 в Ижевске (Удмуртия) будут отданы под больных COVID-19.

В Екатеринбурге пришлось перепрофилировать паллиативное отделение больницы №2 под лечение COVID-19. Одновременно с этим центр «Луч» в Сысертском районе Свердловской области, где проходили лечение дети-инвалиды с аутизмом, ДЦП и другими особенностями развития, отдадут под обсерватор для пациентов с COVID-19.

Развертыванием дополнительных коек для больных COVID-19 в санаториях и профилакториях занимаются в Курганской области. Подобная мера активно применялась во время весеннего пика пандемии. Кроме того, из-за ухудшающийся ситуации с коронавирусом в Курганской области пришлось пойти на приостановку плановой медицинской помощи узких специалистов в поликлиниках.

Именно приостановка плановой медицинской помощи, по мнению ряда экспертов, является одним из самых негативных последствий пандемии коронавируса. Большая часть ресурсов системы здравоохранения сосредотачивается на борьбе с COVID-19, а на остальных пациентов внимание обращают по остаточному принципу. По всей видимости, тут и кроется причина существенного роста смертности почти во всех регионах России.

Так, в Севастополе из-за нехватки мест для пациентов с COVID-19 оказание плановой медицинской помощи приостановила городская больница №9.

Клинико-диагностическая лаборатория Центральной городской больницы г. Каменск-Шахтинск Ростовской области donland.ru

В Ростовской области, где за последние две недели в сутки фиксируют более 200 случаев COVID-19 (за последние сутки 285 случаев), практически все медучреждения приостановили оказания плановой медицинской помощи.

Аналогичная ситуация и в Самарской области — остановлена госпитализация пациентов в дневные и круглосуточные стационары, остановлен плановый амбулаторный прием, остановлен прием в центрах здоровья и в мобильных комплексах, остановлено проведение профилактических медосмотров.

Пока только в некоторых медицинских учреждениях Новгородской области ограничена плановая госпитализация пациентов.

В Удмуртии временно останавливают диспансеризацию и профилактические осмотры, а также плановые приемы в стационарах и плановую первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

Власти Архангельской области не исключают, что из-за роста числе случаев COVID-19 им придется приостановить плановую медицинскую помощь.

В Мурманской области временно остановили прием пациентов в стационары.

На этом фоне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недопустимости приостановки плановой медицинской помощи. Однако другого выбора в ряде регионов, видимо, просто нет.

Бездумная переброска всех ресурсов на борьбу с COVID-19, а также многолетняя «оптимизация» системы здравоохранения приводят к тому, что пациенты с другими заболеваниями подчас не могут получить жизненно необходимую им медицинскую помощь.

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Далее возникает ещё более опасная проблема — это нехватка медицинских кадров. Больных всё больше, и врачи просто не могут качественно оказать медицинскую помощь всем. Наиболее острая ситуация сложилась опять же в Ростовской области. Там власти прямо сказали, что ситуация с нехваткой врачей катастрофическая.

Эту проблему власти пытаются решить созданием «пожарных команд» из медиков, которые курсируют между медицинскими учреждениями и оказывают помощь зараженных коронавирусом. Ещё один способ — это привлечение к работе с больными COVID-19 студентов медицинских вузов и ординаторов. На подобные меры уже пошли в Бурятии и Курганской области. А вот в Тюмени студенты Тюменского государственного медицинского университета, привлеченные для работы в поликлиниках, заявили, что их используют вне их компетенции, отказываются тестировать на коронавирус, тогда как многие уже заразились, и даже грозят отчислением, если они будут выражать недовольство.

Беспокойные будни «горячей линии» Министерства здравоохранения Челябинской области Zdrav74.ru

Примечательно, что в Иркутской области в бюджете просто закончились деньги, выделенные на борьбу с пандемией.

В целом, ситуация складывается не самая благоприятная — предпосылок быстрого сокращения суточного прироста числа зараженных пока нет, а значит коечный фонд, даже дополнительный, будет довольно быстро заполняться, врачей будет не хватать всё больше, и всё больше ресурсов будет отвлечено на борьбу с коронавирусом в ущерб другим заболеваниям. Вводить жесткие ограничительные меры в виде принудительной самоизоляции и остановки ряда видов экономической деятельности, которые, теоретически, могли бы сбить цифры суточного прироста, власти могут и не рискнуть — модель экономики не позволяет поддерживать такие меры длительный период и сохранять при этом рабочие места.

Остается некоторая надежда на массовую вакцинацию населения. Но, по оценкам экспертов и представителей власти, для развертывания массовой вакцинации нужно ещё несколько месяцев, в лучшем случае — к концу года. Нам предстоят очень непростые месяцы.