Токио, , 20:58 — REGNUM Компания Nintendo вынудила разработчика фанатской игры Zelda закрыть страницу проекта на портале GitHub и удалить все её трейлеры из сети. Об этом 16 октября сообщил портал Kotaku.

Созданием этой игры занимался пользователь Kaze Emanuar, который является автором популярных дополнений к играм серии Mario. Nintendo заявила, что она провела проверку по поводу его проекта и пришла к выводу, что не считает работу моддера соответствующей законам об авторском праве.

Kaze Emanuar представил эту игру в июле 2020 года. Для реализации проекта он использовал ресурсы таких игр из серии The Legend of Zelda, как Ocarina of Time и Majora’s Mask.

