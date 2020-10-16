Курган, , 20:58 — REGNUM В Курганской области введены новые ограничения в связи с ростом заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В регионе с 18 октября до 8 ноября несовершеннолетние не должны находиться в общественных местах, в том числе на улицах и стадионах, в скверах и парках, без сопровождения взрослых.

«Решение связано с наступившими каникулами: дети, не занятые учёбой, обычно проводят время в торговых центрах и ресторанах быстрого питания. В сложившейся ситуации это повышает риск заражения. Не только самих подростков, но и членов их семей», — поясняют в региональном штабе.

Также с 19 октября работа кафе и ресторанов будет разрешена только до 23:00. Это не касается организаций общественного питания, которые готовят блюда на вынос. Ресторанам рекомендовано приостановить проведение свадеб, банкетов и поминок. Помимо этого, запрещается проведение дискотек.