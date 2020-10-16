Редвуд-Сити, США, , 20:45 — REGNUM Издательская компания Square Enix и студия Crystal Dynamics объявили о том, что они решили отложить релиз версии игры Marvel's Avengers для консолей нового поколения. Об этом разработчики 16 октября сообщили в своём блоге.

Пока они не называли точную дату выхода игры на PlayStation 5, и Xbox Series X и Series S, лишь написали, что она выйдет в 2021 году. В Crystal Dynamics сообщили, что люди, купившие PlayStation 5 всё равно смогут играть в Marvel's Avengers благодаря функции обратной совместимости.

Marvel's Avengers вышла на консолях текущего поколения и ПК 4 сентября 2020 года. Это игра в жанре action-adventure (приключенческая игра, результат в которой часто зависит от реакции геймера), действие которой происходит в комикс-вселенной Marvel.

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