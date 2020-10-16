Москва, , 22:12 — REGNUM Низкий курс рубля выгоден преимущественно российским экспортёрам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о пользе низкого курса российской валюты.

«[Будут в выигрыше] все экспортёры. Причем понятно, что на слуху нефть и газ, но помимо этого у нас много чего еще есть. Металлургия, химия — у нас немало экспортёров», — сказал Хестанов.

Также падение курса национальной валюты выгодно некоторой части сельхозпроизводителей.

«У сельхозпроизводителей есть расходы валютные, но большая часть расходов — рублёвая. В тех секторах, где присутствие зарубежных конкурентов сохранилась есть основания ждать, что будут подвижки. Но в сельском хозяйстве есть еще такой аспект, как контрсанкции, которые и без курса рубля убрали с российского рынка многие иностранные товары. В машиностроении, автомобильном производстве в какой-то степени это поможет. Люди будут вынуждены вместо классической иномарки купить пусть тоже иномарку, но российской сборки», — сообщил Хестанов.