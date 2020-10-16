Неаполь, Италия, , 20:06 — REGNUM Жительницы Неаполя — матери школьников провели в пятницу, 16 октября, акцию протеста против решения местных властей о закрытии школ на две недели.

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Школы — самое безопасное с эпидемиологической точки зрения место, и школьники, и их родители были готовы соблюдать все ограничения, принятое решение абсурдно, полагают участницы акции.

Ранее губернатор Неаполя Винченцо Де Лука отправил школьников на дистанционное обучение до 30 октября, отметив, что если «жесткие решения» все равно придется рано или поздно принимать, то лучше сделать это как можно раньше.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики должны носить маски, по крайней мере в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

По данным на 16 октября, в Италии умерли 36 427 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 55 (днем ранее — на 83). Выздоровели 247 872 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1908 (днем ранее — на 1899). Число подтвержденных носителей выросло на 10 010 (днем ранее — на 8804). Это самый высокий показатель за всю эпидемию, предыдущий антирекорд был установлен накануне. Было проведено чуть более 150 тысяч тестов, положительный результат — у 6,66% (накануне — 5,4%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 391 611. В настоящее время заражены 107 312 человек — на 8046 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт 2,5 месяца, за это время оно увеличилось в девять раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.