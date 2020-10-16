Геленджик, Краснодарский край, , 19:59 — REGNUM Российские предприятия за время эпидемии коронавируса нарастили мощности по производству медицинских масок с 600 тысяч до почти 20 млн штук в сутки. Об этом сообщил 16 октября глава Минпромторга Денис Мантуров.

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"Сегодня мы можем почти 20 млн штук масок производить в сутки. Хотя такого объёма и не требуется, мощности точно оцифрованы», — сказал он, выступая на ежегодном форуме «Биотехмед» в Геленджике.

По словам Мантурова, возможности по производству других видов средств индивидуальной защиты в России также доведены до необходимых уровней. Отечественные предприятия могут производить в сутки до 530 тысяч респираторов, 200 тысяч защитных костюмов, 114 тысяч пар перчаток, 70 тысяч защитных очков, 380 тысяч литров антисептиков.

При этом, как сообщил министр, мощности предприятий по выпуску указанной продукции на сегодняшний день задействованы только на 50−80%.

В целом можно говорить о том, что российская промышленность полностью готова к борьбе с эпидемией коронавируса, заключил глава Минпомторга.