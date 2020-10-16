Рим, , 19:59 — REGNUM Власти регионов Италии могут по собственной инициативе ужесточать антикоронавирусные ограничения, заявил в пятницу, 16 октября, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

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Смягчать общенациональные ограничения тоже можно, но только после согласования с Минздравом, добавил он.

По данным на 16 октября, в Италии умерли 36 427 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 55 (днем ранее — на 83). Выздоровели 247 872 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1908 (днем ранее — на 1899). Число подтвержденных носителей выросло на 10 010 (днем ранее — на 8804). Это самый высокий показатель за всю эпидемию, предыдущий антирекорд был установлен накануне. Было проведено чуть более 150 тысяч тестов, положительный результат — у 6,66% (накануне — 5,4%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 391 611. В настоящее время заражены 107 312 человек — на 8046 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт 2,5 месяца, за это время оно увеличилось в девять раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Власти страны категорически отвергают возможность повторной остановки экономики, однако они предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения.