Москва, , 19:57 — REGNUM Бывшему представителю Карачаево-Черкесии в Совете Федерации РФ Рауфу Арашукову продлен срок ареста. Он и его отец Рауль Арашуков, также ранее являющийся фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей в составе организованной группы, пробудут в СИЗО до 24 января 2021 года, пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе суда, с ходатайством о продлении срока следствия и соответственно срока ареста фигурантов дела выступило перед московским городским судом 16 октября следствие. Суд удовлетворил прошение и оставил главных фигурантов дела Рауля и Рауфа Арашуковых под стражей до 24 января 2021 года.

Предыдущий срок ареста у обвиняемых истекал 24 октября. Как следует из заключения суда, в окончательной редакции экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову вменяют в вину организацию исполнения убийства известных в Карачаево-Черкесии политических и общественных деятелей Аслана Жукова и Фраля Шебзухова. Эти преступления были совершены в интересах его отца — бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова. Он якобы и заказал эти убийства, пишет ТАСС.

По данным информагентства, в настоящее время в обвинении Рауля Арашукова не фигурирует статья о хищении газа на 32 млрд рублей у ПАО «Газпром».

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