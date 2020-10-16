Ростов-на-Дону, , 19:45 — REGNUM В Ростовской области загрузка коечного фонда, подготовленного весной 2020 года для пациентов с COVID-19, превысила 77%. Это следует из оперативных данных на 16 октября.

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В настоящее время лечение в госпиталях получают 2 тыс. 60 пациентов с подтверждённым положительным результатом теста на коронавирус. Исходя из того, что весной 2020 года на Дону было подготовлено 2 тыс. 664 койки, загрузка стационаров составляет 77,3%. Состояние 140 человек врачи оценивают как тяжёлое. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Наряду с этим под медицинским наблюдением находятся 14 тыс. 204 человека.

ИА REGNUM напоминает, что принято решение о перепрофилировании коек для пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями.

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