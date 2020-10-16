Москва, , 19:36 — REGNUM Российские авиакомпании получили разрешения на выполнение рейсов в Сербию и на Кубу, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили 16 октября в пресс-службе Росавиации.

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"В соответствии с решениями правительства России авиакомпании и авиационные власти иностранных государств в установленном порядке уведомлены о возобновлении полётов с Сербией и Кубой с 15 октября», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что с 1 ноября также планируется восстановить авиасообщение с Японией.

Напомним, ранее на неделе в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщали о скором возобновлении авиарейсов из России в Сербию, на Кубу и в Японию, однако конкретные даты не назывались.

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