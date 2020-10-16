Нижневартовск, Югра, , 19:30 — REGNUM В Югре на мэра Нижневартовска Василия Тихонова подано заявление в полицию. Главу столицы Самотлора журналистка Айгуль Хисматова обвиняет в нарушении масочного режима. Об этом сообщает Муксун.fm.

Василий Тихонов N-vartovsk.ru

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Заявительница предоставила полицейским фото и видеоматериалы заседания, которое проводил Василий Тихонов 14 октября 2020 года без защитной маски. При этом остальные участники совещания масочный режим соблюли.

Отмечается, что ранее суд вынес предупреждение депутату думы Нижневартовска Владимир Крепких, который не надел маску на заседании гордумы.

Отметим, что Нижневартовск является одним из крупных очагов коронавирусной инфекции в Югре. Глава региона Наталья Комарова неоднократно призывала жителей автономного округа соблюдать масочный режим. В регионе проводятся рейды с участием чиновников, полицейских, сотрудников Роспотребнадзора в ходе которых штрафуются граждане, не соблюдающие антиковидные требования.