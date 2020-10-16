Златоуст, Челябинская область, , 19:11 — REGNUM В Челябинской области завели уголовное дело против 18-летнего жителя Златоуста, который напал на полицейского. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошёл ночью 12 октября. Пьяный гражданин управлял автомобилем. В этот момент его задержали сотрудники ГИБДД. И при задержании подозреваемый ударил одного из полицейских ногой.

Сейчас по делу идут следственные действия. Также решается вопрос о предъявлении ему обвинения.