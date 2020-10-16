Екатеринбург, , 18:48 — REGNUM В Свердловской области создана рабочая группа по контролю за профилактикой COVID-19 в учебных учреждениях региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Антисептик Георгий Балаков © ИА REGNUM

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Рабочая группа сформирована при областном министерстве образования и молодёжной политики. Она проверит, как в образовательных организациях соблюдаются санитарно эпидемиологические нормы.

Представители группы организуют выезды в учебные учреждения для контроля над ситуацией.

«Мы рекомендуем педагогам старшего возраста уйти на самоизоляцию. Практически настаиваем на этом, поскольку беспокоимся о состоянии их здоровья», — цитирует оперштаб главу министерства Юрия Биктуганова.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве образования региона не исключили, что школьникам могут продлить осенние каникулы из-за эпидемиологической ситуации.

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