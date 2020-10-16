Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM Почти двести сотрудников петербургских школ заразились ковидом. Также коронавирусная инфекция выявлена почти у 700 школьников Северной столицы.

Карантин Георгий Балаков © ИА REGNUM

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Об этом 16 октября изданию «Фонтанка» сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая городское здравоохранение.

По ее словам, коронавирус у сотрудников или учащихся выявлен в каждой третьей школе города. В 277 школах зарегистрирован «хотя бы один» случай заболевания коронавирусом среди учеников. Однако это не означает, что ученик с положительным тестом на ковид был болен, когда общался с одноклассниками.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным комитета по образованию города, всего в Петербурге 687 школ и более 20 тысяч классов. На сегодняшний день на «дистанционку» из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ отправлены 118 классов в 59 школах — это 0,59% от общего количества.

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