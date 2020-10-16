Нижний Новгород, , 17:58 — REGNUM «Появление фейков в прессе происходит по трем причинам: целенаправленное искажение информации для достижения целей, погоня за аудиторией и непреднамеренные ошибки журналистов», — сказал директор Института проблем социального управления Максим Лубяной, комментируя ИА REGNUM результаты опроса нижегородцев на тему: «Нижегородцы о фейковых новостях».

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

По мнению эксперта, первая причина распространения недостоверной информации в СМИ — «целенаправленные действия для введение людей в заблуждение».

«Вторая причина в том, что СМИ гонятся за аудиторией и посещаемостью, специально создавая «хайп». Третья — уровень подготовки и знаний журналистов. Очень часто сотрудники СМИ не вникают в тему, а предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления. Возникают непреднамеренные ошибки, которые искажают информацию», — рассказал Лубяной.

Отвечая на вопрос о качестве образования, собеседник отметил, что «существенной проблемой является отсутствие научно-исторической базы».

"Журналистов учат быть ремесленниками, а нужно учить профессии. Задача тех, кто занимается высшим образованием, не научить журналистов писать пресс-релизы. Нужно учить основам — правилам устройства окружающего мира, сути происхождения тех или иных процессов, учить анализировать, понимать происходящее, выстраивать логические цепочки, обучать навыкам прогнозирования на основе имеющихся данных и так далее. Это касается не только журналистов, это беда вообще всей гуманитарной сферы. Если этого не происходит, подготовка сводится к изучению накопленного опыта и разбору «кейсов», — сказал эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство нижегородцев не отличают фейковую информацию от правды — опрос