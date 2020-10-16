Челябинск, , 17:52 — REGNUM Информация о массовом заболевании заключённых исправительной колонии №6 Челябинской области не нашла своего подтверждения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Представители надзорного ведомства и руководства медсанчасти ФСИН России проверили распространённые ранее в СМИ сведения о якобы вспышке вирусной инфекции, в том числе с симптомами COVID-19. Проверяющие обошли все жилые помещения, опросили сотрудников учреждения и заключённых, а также изучили служебную документацию. В итоге данные о якобы заболеваемости заключённых не нашли объективного подтверждения. Также не установлено и случаев смерти граждан с COVID-19.

Сотрудники медчасти проводят необходимые диагностические мероприятия, а также оказывают плановую медицинскую помощь. Как сообщало ИА REGNUM, тревогу поднял бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков. Однако уполномоченный по правам человека на Южном Урале Юлия Сударенко. не нашла подтверждений его словам.

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