Кострома, , 17:50 — REGNUM Ремонт автомобильной дороги Евдокимово — Гусево в Мантуровском районе Костромской области осуществляется в неблагоприятных погодных условиях, возможно, с нарушением технологических норм. Видео, на котором дорожные работники производят укладку асфальта под дождём, местные жители прислали в редакцию ИА REGNUM.

Ремонт дороги Евдокимово-Гусево Александр Олексеенко

«Люди озабочены тем, что асфальт, уложенный в лужи, долго не простоит, и настаивают на том, чтобы работу дорожно-строительной организации проверили специалисты. Интересно, что работы проводились в рамках нацпроекта Безопасные и качественные дороги», — рассказал корреспонденту председатель местного отделения партии «Справедливая Россия» Александр Олексеенко.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. По словам директора департамента Евгения Кананина, криминала в укладке асфальта «во влажных» условиях нет, но работу «Костромаавтодор» в ближайшее время всё-таки проверят специалисты.

«В дорожном строительстве такое бывает: осадков нет, работы запланированы, асфальт выпущен и подвезён на место, и тут начинаются осадки. Так было и 15 октября — завод выпустил определённый объём асфальтобетона, его уложили на подгрунтованное основание. Укладка асфальта на подгрунтованное основание во влажных условиях допускается, но в обильные осадки делать этого, конечно, нельзя. В течение недели мы проведём проверку по этой укладке — возьмём пробы асфальта, сделаем экспертизу. Если она покажет, что работы были выполнены некачественно, платить за это мы не будем. Информацию о результатах проверки до местных жителей доведём», — заверил чиновник.

Отметим, что ремонт участка трассы Евдокимово — Гусево осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этой государственной программы в 2020 году в Костромской области должны отремонтировать 156,3 км автомобильных дорог регионального значения и 24,1 км городской улично-дорожной сети. Общая стоимость работ — более 2,7 млрд рублей.