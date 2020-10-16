Брянск, , 17:53 — REGNUM 32 автомобиля скорой медицинской помощи поступили в Брянскую область. Теперь автопарк региональной «неотложки» обновлён почти на 90%, сообщили 16 октября ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Новые автомобили скорой медицинской помощи Bryanskobl.ru

Каждая машина укомплектована современным медицинским оборудованием, стоимость которого более двух миллионов рублей. 10 автомобилей передадут Брянской городской станции скорой медицинской помощи, остальные распределят между медицинскими организациями региона. Всего в Брянской области функционирует 130 бригад скорой медицинской помощи, 46 из них работают в Брянске.

За последние пять лет автопарк службы скорой помощи пополнился 271 автомобилем: 152 приобретено за счёт федерального бюджета, 119 — областного.