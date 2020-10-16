Красногорск, , 17:14 — REGNUM Число койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье при необходимости увеличат до 18 тысяч, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с муниципальными главами.

Больничная палата Mos.ru

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По его словам, в октябре будет создано как минимум 15 тыс. ковидных коек.

«Сейчас есть потенциал увеличения до 18 тыс. коек», — рассказал Воробьёв.