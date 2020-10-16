Нью-Йорк, США, , 17:12 — REGNUM Фондовый рынок США 16 октября открылся в «зеленой зоне» благодаря росту розничных продаж и надеждам на скорое появление массовой вакцины от COVID-19.

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На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 76,52 пункта (0,27%), до 28 570,72 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,16 пункта (0,29%), до 3493,50 пункта, индекс Nasdaq вырос на 47,96 пункта (0,41%), до 11 761,83 пункта.

Одним из толчков к росту рынка стало заявление компании Pfizer о готовности запустить вакцину от коронавируса в массовый оборот уже в ноябре текущего года.

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