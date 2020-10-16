Москва, , 16:59 — REGNUM Минпросвещения не видит оснований для серьёзных опасений относительно эпидемической ситуации в российских школах. Об этом 16 октября заявил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов.

Школа в условиях пандемии Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

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"На сегодняшний день ситуация управляема, каких-то серьёзных опасений нет», — сказал он.

Кравцов добавил, что массового закрытия школ на фоне осложнения обстановки с коронавирусом на сегодняшний день не наблюдается.

Напомним, накануне первый замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко заявил, что случаи заражения коронавирусом среди российских школьников являются единичными.

Согласно данным ведомства, на 15 октября карантинные меры введены в 115 российских школах, в общей сложности на карантин закрыто менее 1% классов.