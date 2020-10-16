Курган, , 16:54 — REGNUM В Курганской области поликлиники, в связи с ростом числа заболевших COVID-19, с 16 октября приостанавливают оказание плановой медицинской помощи узких специалистов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Исполняющая обязанности первого заместителя директора регионального департамента здравоохранения Елена Ахмадышина пояснила, что речь идет только о плановых приемах больных, не требующих неотложного врачебного вмешательства.

Узкие специалисты будут оказывать неотложную помощь. Остаются открытыми кабинеты, в которых выписывают рецепты на льготные лекарства. Кабинеты, оказывающие помощь больным с симптомами ОРВИ, работают в усиленном режиме, без выходных и до позднего вечера.

С графиком, а также телефонами, по которым можно вызвать врача на дом, можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения и сайтах лечебных учреждений.