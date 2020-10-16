Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM Строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД, также известна как Восточный скоростной диаметр, ВСД) планируется начать уже в первом квартале 2021 года. Об этом 16 октября заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Скоростная платная трасса пройдет из южной части Петербурга на восток города, с выходом в Ленинградскую область.

По словам Беглова, пандемия коронавируса не остановила строительство дорог в городе, так до конца этого года должен завершиться первый этап строительства развязки около «Лахта центра» и на участках Южно-Волхонской дороги.

«Работы на первом участке Широтной магистрали скоростного движения — Витебской развязке — должны начаться не позднее первого квартала следующего года. В 2021 году планируем завершить транспортный обход Красного Села», — заявил он.

Как напомнил Александр Беглов, в этом году, несмотря на ограничительные меры, активно велись дорожные работы и было открыто движение по Гореловскому путепроводу и Среднерогатской улице. До конца года планируется запустить новый большой участок проспекта Ветеранов. Ремонтируются улицы, на 63 магистралях работы уже завершены. В 2021 году начнутся работы по строительству Южной широтной магистрали и развязки на пересечении Московского и Дунайского проспектов.

В этом году Петербургу удалось сохранить весь объем финансирования текущего дорожного ремонта — 7 млрд рублей.

Напомним, на строительство первого этапа Широтной магистрали из федерального бюджета будет выделено 10 млрд рублей. Деньги предполагается потратить на первые 3,4 км трассы от Витебского проспекта до Западного скоростного диаметра. Участок должен быть построен до 2024 года.

Протяженность трассы составит около 30 км, а стоить она будет более 180 млрд рублей. Город рассчитывает получит из федерального центра примерно 57 млрд на эту стройку.

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