Курган, , 16:52 — REGNUM В санаториях Курганской области развёртываются дополнительные койки для больных COVID-19 в санаториях и профилакториях. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

«Принято решение о дополнительном развертывании коек для пациентов, которые нуждаются в оказании медицинской помощи в стационарных условиях. Они появятся в санаторно-курортных организациях, профилакториях. Будет расти число эпидемиологических бригад, которые осуществляют транспортировку пациентов в инфекционные госпитали или оказывают помощь тем, кто более в лёгкой форме и лечится на дому. Идёт подготовка кадров и автотранспорта», — сообщила исполняющая обязанности первого заместителя директора регионального департамента здравоохранения Елена Ахмадышина.

Напомним, в Курганской области, по данным Роспотребнадзора, за последний месяц суточный прирост заражений SARS-CoV-2 почти утроился, и скончалось столько же пациентов с COVID-19, сколько за все семь пандемических месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Курганской облдумы собирает негатив по COVID-19 в регионе