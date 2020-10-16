Липецк, , 16:45 — REGNUM Две модельные библиотеки, обновленные в рамках нацпроекта «Культура», открылись 14 октября в Липецке. Глава региона Игорь Артамонов присутствовал на открытии одной из них, расположенной на улице Ильича, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Библиотека №6 носит имя Петра Семенова Тян-Шанского. Она является образовательным центром, где можно почитать литературу и овладеть современными знаниями и навыками. Всех желающих ждут объедения по интересам: клубы «НаукаPRO», «КиноМаяк», «БиблиоХайп», «Собеседник», «Вокруг света», литературная студия, IQ-лаборатория, курсы иностранного языка и компьютерной грамотности. В библиотеке есть коворкинг-зона, кафетерий, камера хранения. Планируется проведение открытых лекций, телемостов, коучинговых сессий, художественных перформансов, культурных встреч.

«В детстве я много времени проводил в библиотеке. Эта сильно отличается. Хорошо, если модернизация поможет привлечь молодежь. Здесь есть много литературы для разных читателей. Нужно образовывать подрастающее поколение», — сказал глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Библиотеки нового поколения сочетают в себе интересный тематический дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям. Пользователей порадуют более шести тысяч новинок на любой читательский вкус. С помощью станции автоматизированной книговыдачи читатель сможет самостоятельно зарегистрировать и продлить книгу.

Библиотека № 6 специализируется на продвижении научно-популярной литературы — по химии, биологии, географии и другим направлениям естественных наук, а также изданий по страноведению, технике, искусству, личностному росту, мемуарной литературы и самоучителей иностранных языков.

Тематическая направленность военно-исторической библиотеки имени М. В. Водопьянова — авиационная. В библиотеке созданы зал «прошлого», посвящённый истории авиации ХХ века, и зал «будущего», где разместили модели самолётов двух последних десятилетий и книги о них. Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Липецкой области совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой, благотворительным фондом социальной защиты «Милосердие» оказало поддержку модельной библиотеке им. М. В. Водопьянова по оформлению фасада здания библиотеки и благоустройству территории.

Здесь можно моделировать и конструировать, использовать шлем виртуальной реальности HtcVivePro. В библиотеке всех желающих ждут объединения по интересам: клубы «Отечество», «Горница добрых дел», «Радиоволна — ВИБ», «Небо зовёт», лектории «Вектор на профессию», «Дороги памяти и славы», «Подвиг Гагарина продолжается», мастер — классы видеомонтажа и фотосъёмки, курсы финансовой и компьютерной грамотности.

Также в рамках открытия было подписано соглашение о сотрудничестве между Липецким РО РВИО, Департаментом образования администрации Липецка, Институтом истории Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского и Военно-Исторической Библиотекой им. М. В. Водопьянова, предполагающее реализацию проекта проведения военно-исторического лектория «Дороги памяти и славы». Он направлен на широкую работу с молодёжью по патриотическому воспитанию, изучению истории России, краеведению.