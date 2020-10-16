Архангельск, , 16:35 — REGNUM В Архангельской области могут приостановить оказание плановой медпомощи, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 продолжит ухудшаться. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Антон Карпунов.

«Эпидобстановка в Архангельской области может привести к состоянию, когда потребуется отказаться от каких-то видов плановой помощи и перенести их на другой период» , — заявил министр.

Глава штаба по коронавирусу Артем Вахрушев заявил, что приостановка медпомощи может оказаться «миной замедленного действия».

«Чем больше людей будет заболевать COVID-19, тем более вероятно, что будут отменяться те или иные виды медицинской помощи. Это чревато тем, что мы не выявим на ранней стадии, например, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Важно понимать, что, приостанавливая плановую медпомощь, мы закладываем мину замедленного действия, которая может рвануть в 21-м и в 22 году» , — отметил Вахрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе было выявлено рекордное число заболевших новой коронавиурсной инфекцией — 228.