Чебоксары, , 16:32 — REGNUM В столице Чувашии с 19 по 23 октября пройдут мероприятия, посвящённые строителям Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Они предваряют открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

В Чебоксарах стартует неделя тематических мероприятий, в рамках которой школьники примут участие в патриотических мероприятиях, посвященных истории строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы войны. На уроках мужества школьники узнают о легендарных уроженцах Чебоксар и Чувашии, примут участие в конкурсах рисунков и сочинений, а старшеклассники напишут эссе на тему «Подвиг в тылу».

В управлении образования администрации Чебоксар отмечают, что школьники продолжают собирать воспоминания участников Сурского и Казанского оборонительных рубежей для подготовки и издания сборника. Он станет одним из итогов масштабного проекта «Героические страницы Сурского рубежа», разработанного ведомством.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год решением врио главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Линия обороны возводилась в 1941—1942 годах, на стройку была мобилизована треть трудоспособного населения — 170 тыс. человек.

Напомним, проект «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей» охватывает все районы Чувашии, где в 1941—1942 годах возводились рубежи. Ранее проводились предварительные полевые поисковые экспедиций, в планах — военно-историческая реконструкция, издание сборника воспоминаний участников строительства, составление образовательных экскурсионных маршрутов.