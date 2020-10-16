Москва, , 16:25 — REGNUM Рост числа инфицированных коронавирусом в России связан, в числе прочего, с увеличением количества источников заражения в стране. Об этом 16 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Первому каналу».

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По её словам, в весенний период эпидемия COVID-19 охватывала страну постепенно — инфекция фиксировалась сначала в крупных городах, а затем распространялась на Урал, в Сибирь. Сегодня же люди, являющиеся источником инфекции, есть «во всех субъектах Федерации, практически во всех населённых пунктах», пояснила Попова.

«Чем больше мы регистрируем, тем больше источников в нашем обществе, в популяции, а значит, больше рисков заразиться», — сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, в конце сентября Анна Попова заявляла, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в России связан прежде всего с несоблюдением гражданами мер профилактики.

Прирост новых случаев заражения коронавирусом в России продолжает обновлять рекорды. Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в стране впервые за весь период пандемии выявлено более 15 тысяч инфицированных.