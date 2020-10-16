Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к «народному» мемориалу на Малой Садовой улице — Стене памяти медиков, погибших в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга почтил память медиков, погибших от коронавирусной инфекции, у Стены памяти. Администрация Санкт-Петербурга.

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"Эти врачи и медсестры — настоящие герои. Они спасали жизнь и здоровье пациентов, работали в тяжелейших условиях, ежедневно совершали подвиг. Мы помним каждого из них», — сказал глава города.

Беглов сообщил, что в настоящее время в медицинских учреждениях Петербурга идет работа по созданию и установке мемориальных досок медикам и сотрудникам, погибшим в период борьбы с пандемией.

Напомним, «Стена памяти» на Малой Садовой стихийно возникла в апреле этого года. Петербуржцы оставляют рядом с портретами врачей цветы и свечи. В настоящий момент на «народном» мемориале значатся почти 100 имен медицинских работников как Петербурга, так и Ленинградской области, скончавшихся в прошедшие месяцы.

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