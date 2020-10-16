Москва, , 16:18 — REGNUM На сегодняшний день в регионах РФ наблюдаются единичные случаи закрытия школ из-за коронавируса. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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"Те случаи, которые есть и в других регионах, они единичные», — сказал Кравцов.

По его словам, в стране нет массовых закрытий школ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеграм-канал «Большая перемена» опубликовал инфографику, согласно которой в России зафиксировано 125 случаев закрытия школ из-за пандемии коронавируса.

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