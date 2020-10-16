Реутов, Московская область, , 16:18 — REGNUM В подмосковном Реутове на базе Центральной городской клинической больницы развернули дополнительные 30 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Новые койки появились в отделении консервативной гинекологии ЦГКБ Реутова в здании бывшего роддома. В них разместят жителей с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также тех, чей диагноз подтверждён.

Всего в Реутове на стационарном лечении от коронавирусной инфекции теперь смогут находиться 64 взрослых пациента и четыре ребёнка. Ещё 60 койко-мест планируется развернуть с 21 октября.