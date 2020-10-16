Псков, , 16:14 — REGNUM В Псковской области активными остаются шесть очагов коронавируса: в Невельской межрайонной больнице, Псковском филиале Академии ФСИН, Колледже искусств, Заводе «Реостат», отделении Пенсионного фонда в Опочке и Себежском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом 16 октября было объявил во время заседания регионального оперативного штаба губернатор региона Михаил Ведерников.

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"За последние двое суток там зарегистрировано всего пять новых случаев, что говорит о своевременности и полном комплексе всех принимаемых мер», — уточнил Ведерников.

Сейчас загруженность коек для больных COVID-19 в Псковской области составляет 80% — занято 520 коек из 630 развернутых. Псковский корпус областной инфекционной больницы, который был открыт в начале октября, заполнен фактически полностью, Великолукский — почти наполовину.

«У нас есть значительный резерв для развертывания. При необходимости койка фонда за трое суток может быть увеличен в два раза, но это будет означать, что мы практически полностью свернем плановую медицинскую помощь, максимально мобилизуем систему здравоохранения под решение всего одной единственной задачи», — подытожил глава Псковской области.

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации, региональные власти вводят ряд ограничений, среди которых с 17 октября в Псковской области будет запрещено перевозить пассажиров без медицинских масок в общественном транспорте — вплоть до остановки движения автобуса, вызова полиции и составления протокола на нарушителя. Такое поручение также озвучил глава региона.

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