Москва, , 16:07 — REGNUM Весной 2020 года осенняя эпидемическая ситуация уже была достаточно точно спрогнозирована. Об этом 16 октября заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

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"Мы знали, что такое будет осенью. Ещё весной предупреждали, что нужно готовиться к тестированию на две инфекции как минимум: на грипп и коронавирус, потому что они объединятся», — заявил Жемчугов.

«Наша диагностика тогда ещё не была способна отделить эти потоки — гриппа отдельно и коронавируса отдельно. И сейчас врачи это делают на свой страх и риск, не имея лабораторного подтверждения», — указал он.