Москва, , 15:57 — REGNUM Уходящая неделя традиционно порадовала читателей Telegram-каналов всевозможными курьезными и странными историями. Тайник с деньгами в библиотечной книжке, украденные колокол и урна с прахом, космический пуховый платок. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

«Интересная Москва» узнала, что со второй волной коронавируса в храмах столицы вновь стали часто заказывать молитву «О моровом поветрии», как и весной. Более того, она уже оказалась самой популярной. Кроме «антиковидной молитвы» москвичи стали чаще заказывать молитвы о здравии и о болящих.

В Костромской области появился другой «верный признак второй волны». Резко выросла цена на имбирь: за неделю корень подорожал более, чем в два раза. «Вера костромичей в магическую силу корешков и вершков, которой и обусловлен патологический спрос на имбирь, наблюдается давно. Снегурочке кажется, это прямое следствие проблем с медициной в регионе. Если врачей не хватает, а обследования платные, то многие не дожидаются своевременной помощи и надеются на подручные средства», — пишет «Родина снегурочки».

Побаиваться второй волны начали и в Калуге. «Это видно по развлекательной индустрии: СМИ пишут, что в регионе переносятся и отменяются концерты, но «закрывают» их не власти», — рассказывает «Калужский мечтатель». Дело в том, что сами жители опасаются ходить на массовые мероприятия. Особенно неохотно расходятся билеты на конец октября и на ноябрь. Люди полагают, что концертные залы снова закроют, а выступления перенесут, поэтому вовсе не покупают билеты.

Тем временем в Боровске Калужской области из трижды горевшего заброшенного здания планируют сделать тюремный замок. Раньше в этом дореволюционном здании как раз располагалась уездная тюрьма. «Калуга сегодня» пишет, что главной достопримечательностью дома станет слуховая комната. В ней можно услышать все, что происходит в других помещениях.

«Усы Руцкого» рассказали про новую огромную надпись, которую сделали жители села Кукуевка Курской области. Раньше они прославились «картофельным обращением» к президенту, когда высадили картошкой большую надпись с просьбой помочь селу. Теперь они высадили рожью слова «75 лет победы». В области шутят, что жителям стоит уже забросить сельское хозяйство и податься в пиарщики.

В тамбовской библиотеке нашли тайник с деньгами. 19 тысяч рублей образца 1995 года лежали в книге Джона Стейнбека. Больше двадцати лет они ждали, пока их найдут. «И дождались. Правда, потратить эти денежки уже никто и никогда не сможет», — печалится канал «Продуман ТМБ».

Северо-Западный федеральный округ

«Невские новости» пишут про таинственное преступление. На Киновеевском кладбище неизвестные разбили стену колумбария и похитили замурованную урну с прахом. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Пока неясно даже, кому принадлежал украденный прах.

«Усы Печорина» продолжают ковидную тему. В Республике Коми растет заболеваемость, и врачи, как везде, распространяют предупреждения и советы. Особенно любопытным стало обращение терапевта из Сыктывкара с «романтично-трендовой по нынешним временам фамилией». Дарья Ухань посоветовала не скрывать ковидные симптомы, такие как потеря обоняния, и обращаться к специалистам.

Приволжский федеральный округ

В Самарской области из-за запретов властей практически все лето был закрыт доступ в леса. В итоге любопытные звери сами начали выходить к людям. У Стрельной горы в Самаре даже появилась новая живая достопримечательность. Сюда выходит красивая лисичка. «Вероятно, кто-то из автомобилистов угостил ее каким-то лакомством, потом еще один. И лисичка решила немного изменить свой образ жизни: решила и себя показать, и вкуснятины поесть», — рассказал «Злой самаритянин».

В музей Оренбурга передадут оренбургский пуховый платок, который побывал в космосе. Платок местной вязальщицы летал на орбите в 2018—2019 годах, сделал 3264 витка вокруг Земли. Космонавт Олег Кононенко специально прибыл в Оренбург, чтобы передать его на хранение в Оренбургский областной музей изобразительных искусств, пишет «Урал56».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге неизвестные устроили массовую акцию и надели санитарные маски на несколько памятников: Татищева, де Геннина, Ленина. «Им еще ладошки спиртом надо было протереть или антисептиком», — шутит «Екатеринбург №1».

Сибирский федеральный округ

«Страновед» рассказал, что сибирские ученые впервые в России получили панель антител человека, которая нейтрализует новый коронавирус. Ее уже проверили на хомячках и пришли к выводу, что антитела препятствуют заражению и помогают быстро выздороветь. Можно надеяться, что отечественные разработки предотвратят распространение эпидемии.

Южный федеральный округ

Тем временем в Волгограде из-за коронавируса остались в строю только две многопрофильные больницы. Все остальные частично или полностью переделаны к работе с ковидными больными. «В общем, лучше сейчас не болеть ничем», — отмечает «Сталингумрак».

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра упал колокол со стелы освободителям Ростова. Дальше начались необычные истории. Вначале молодежь решила поиграться с колоколом и катала его по площади. Затем неизвестные положили колокол на крышу машины и куда-то увезли, сообщает «Ростов Главный». Зачем, никому неизвестно.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Папаха горца» рассказала про жителя Ингушетии, который решил разобрать средневековую башню, чтобы использовать камни в строительстве стен своего сарая. Впрочем, вывезти камни ему не удалось, поскольку дороги в горах оказались размытыми, а когда о разрушении башни стало известно, мужчина побоялся вернуться за камнями. Теперь его ждет суд.

Дальневосточный федеральный округ

«Мачо с Авачи» пишет, что медведи уже могут считаться обычными жителями Петропавловска-Камчатского. Они слишком часто стали заходить в город. Канал призывает читателей к осторожности, особенно в темное время суток.

На Сахалине и Курилах разрешат строить многоэтажки из дерева. До прошлого года в стране было запрещено возводить деревянные дома выше трех этажей. Однако новыми правилами максимальную высоту увеличили. Теперь на Дальнем Востоке могут появиться даже девятиэтажки из дерева, передает «Сахалин-Курилы».

Канал «Право руля!» рассказал о продолжении скандальной истории с гранитными лавочками и урнами, которые раньше установили в центре Владивостока. Под покровом ночи их демонтировали. Что с ними будет дальше, пока непонятно.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.