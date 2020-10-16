Красногорск, , 15:53 — REGNUM На территории Московской области в школах закрыли свыше 550 учебных классов. Об этом 16 октября сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина на совещании с муниципальными главами.

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По её словам, причинами закрытия стала заболеваемость коронавирусной инфекцией.

«У нас в школах Московской области на сегодня закрыт 551 класс из 35 тыс. Болеет у нас в этих классах 421 ребенок», — сказала министр.

Каклюгина напомнила, что всего в школах Московской области учатся около 1 млн учеников.