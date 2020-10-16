Уфа, , 16:10 — REGNUM 18 проектов из Башкирии стали финалистами Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020 года. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба правительства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всероссийская туристская премия «Маршрут года» была учреждена как отраслевая награда, которая присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области развития и создания туристских маршрутов.

В текущем году на соискание этой премии было подано 442 проекта из 62 субъектов РФ. В результате было отобраны 298 проектов-финалистов из 62 субъектов РФ, включая 18 проектов из Башкирии.

Отмечается, что финал премии пройдет с 3 ноября по 5 ноября в Саранске.

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